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Spor

Brentford, galibiyetle başladı!

Brentford, sezonun ilk haftasında sahasında Crystal Palace'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

18 Ağustos 2024 Pazar 18:23 - Güncelleme:
Brentford, galibiyetle başladı!
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İngiltere Premier Lig ilk hafta maçında Brentford, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçı Brentford 2-1'lik skorla kazandı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Yoane Wissa attı. Crystal Palace'ın tek golünü 56. dakikada Ethan Pinnock (Kendi kalesine) attı.

Bu sonucun ardından Brentford, sezona 3 puanla başladı. Crystal Palace, sezonun ilk haftasında puan alamadı.

Brentford, ligin bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

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