Brentford, Zanka ile sözleşme uzattı

Brentford, Mathias Zanka'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Brentford'da yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz ekibi, 33 yaşındaki Mathias Zanka'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Zanka, Huddersfield'den 2 milyon euro karşılığında 22019-20 yılları arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertlilerde istediği etkiyi yapamayan Danimarkalı savunmacı 2021 yılında Brentford'a Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer oldu.

Bu sezon Brentford formasıyla tüm kulvarlarda 18 kez sahaya çıkan tecrübeli stoper, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.