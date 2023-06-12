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Spor

Brentford'dan Kevin Schade için rekor bonservis

Brentford, kiralık oyuncusu Kevin Schade'yi 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

12 Haziran 2023 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Brentford'dan Kevin Schade için rekor bonservis
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon avro ödeyecek.

Almanya Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Schade, geçen sezon ligi 9. sırada tamamlayan Brentford'un formasını 19 maçta terletmişti.

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