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Spor

Brentford'u eleyen Tottenham finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist, Brentford'u 2-0 yenen Tottenham oldu. Londra ekibi finalde Manchester United-Manchester City eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 00:59 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:59
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İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham, konuk ettiği Brentford'u 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren Tottenham, turnuvada ilk kez son 4 takım arasına kalan Championship ekiplerinden Brentford ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Moussa Sissoko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 70. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu şekilde tamamlandı.

Bu sonuçla Tottenham, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Brentford'da Josh Dasilva, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tottenham, Manchester United-Manchester City eşleşmesini geçen tarafla 25 Nisan'da Wembley Stadı'nda finalde karşılaşacak.

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