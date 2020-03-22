22 Mart 2020 Pazar 18:36 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:36

İtalya Ligi Serie A takımlarından Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, bu sezon Serie A'nın iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"LAZIO KUPAYI İSTİYORSA VERİN GİTSİN"

Koronavirüs salgını varken futbol konuşulmaması gerektiğini söyleyen Cellino, "Sezona nasıl devam edebiliriz? Ben bundan sonrasını düşünüyorum. İtalya Kupası, Lig... Eğer Lazio kupayı istiyorsa, verin gitsin. Takımı yenilmez sanıyor herhalde, bırakın öyle inansın. Kapımızda bir felaket varken, nasıl kupayı konuşabiliriz. Futbola daha az önem verilecek bir zaman yok." ifadelerini kullandı.

"BEN MUCİZELERE İNANMIYORUM"

Dünyanın bir felaket yaşadığını söyleyen Brescia Başkanı, "Hayat her şeyden önce gelir. Bu sezon tekrar oynayamayız. Bazıları hala neler olduğunun farkında değil. İnsanlar virüsten daha tehlikeli. Ben mucizelere inanmıyorum, bunu çok önce bıraktım, artık yeniden başlama tuşuna basmamız gerekiyor. Devam etmeyi konuşamayız. Gerçekçi olun insanlar, felaket yaşıyoruz."

Brescia, İtalya'da futbola ara verilmeden önce Serie A'da 26. hafta itibariyle son sırada bulunuyordu.