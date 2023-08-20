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Spor

Brest, yoluna kayıpsız devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Brest, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi. Stade Oceane Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

20 Ağustos 2023 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Brest, yoluna kayıpsız devam ediyor
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Brest'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Romain Del Castillo ve 56. dakikada Lilian Brassier kaydetti.

Le Havre'nin tek golü ise 52. dakikada Daler Kuzyayev'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Brest, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Le Havre ise 13. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Brest, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Le Havre ise Rennes'in konuğu olacak.

LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Lille 2 - 0 Nantes

Reims 2 - 0 Clermont

Lorient 1 - 1 Nice

  • Fransa Ligue 1
  • Brest vs Le Havre
  • Stade Oceane

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