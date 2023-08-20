Brest, yoluna kayıpsız devam ediyor

Brest'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Romain Del Castillo ve 56. dakikada Lilian Brassier kaydetti.
Le Havre'nin tek golü ise 52. dakikada Daler Kuzyayev'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Brest, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Le Havre ise 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Brest, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Le Havre ise Rennes'in konuğu olacak.
LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Lille 2 - 0 Nantes
Reims 2 - 0 Clermont
Lorient 1 - 1 Nice