Brezilya-Arjantin maçı öncesi 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi

5 Eylül 2021 Pazar 21:22 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 21:22

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanacak maç öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

TYC Sports'un haberine göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantinli 4 futbolcu Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 4 oyuncunun karantinaya girmesi için sınır dışı edilmesini istedi.

CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı.

Brezilya ile Arjantin bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.