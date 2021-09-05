5 Eylül 2021 Pazar 22:33 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 22:54

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçın 6. dakikasında ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden (karantinada kalmayan)" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün[Güney Amerika Futbol Konfederasyonu]izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı.

4 oyuncudan Martinez, Romero ve Lo Celso ilk 11'de yer alırken, Buendia ise yedek kulübesindeydi.



MESSI: BİZ GİDİYORUZ

Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü. Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.

OYUNCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.

Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.