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Spor

Brezilya basını duyurdu! Wesley adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertli ekip, oyuncunun transferi için kulübü Corinthians ile görüşmelerde ilerleme kaydetti.. İşte detaylar...

22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Brezilya basını duyurdu! Wesley adım adım Fenerbahçe'ye
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler için bir süre önce gündeme gelen Wesley konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya'dan Marco Bello'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Corinthians arasında transfer için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Brezilya basınında daha önce yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Corinthians ile 2024'te 39 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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