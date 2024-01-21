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Spor

Brezilya basınından sürpriz iddia! Suarez'in yerine Michy Batshuayi

Brezilya basını Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi hakkında sürpriz bir iddia ortaya attı. Brezilya ekibi Gremino 1 Ocak'ta takımdan ayrılan Suarez'in yerini 30 yaşındaki başarılı golcü Batshuayi ile doldurmak istiyor. İşte detaylar...

21 Ocak 2024 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Brezilya basınından sürpriz iddia! Suarez'in yerine Michy Batshuayi
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor....

Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklasa da Belçikalı golcünün sarı-lacivertli macerası kısa süre içinde bitecek gibi duruyor... 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu Belçika ve İngiltere'den isteyen kulüpler vardı. Onlara bir yenisi de Brezilya'dan eklendi: Gremio...

SUAREZ'İN YERİNE BATSHUAYI

Brezilya basınından bolavip'in haberine göre; Gremio, 1 Ocak'ta takımdan ayrılan Luis Suarez'in yerini Michy Batshuayi ile doldurmayı planlıyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Gremio yönetimi, Belçika Milli Takım oyuncusu hakkında bilgi almak için harekete geçti. 7.5 milyon euroluk Batshauyi, Gremio'dan Inter Miami'deki takım arkadaşı Lionel Messi'nin yanına giden Luis Suarez'in yerine düşünülüyor. Belçikalı forvet, Chelsea, Valencia, Borussia Dortmund ve Marsilya'da forma giydi."

PERFORMANSI

Belçikalı golcü, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 13 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı.

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