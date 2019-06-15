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Brezilya, Copa America'ya farklı başladı

Copa America 2019'un açılış maçında Brezilya ile Bolivya karşı karşıya geldi. Sao Paulo'daki Estadio do Morumbi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Brezilya, 3-0'lık skorla kazandı.

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İlk kez VAR'ın kullanıldığı Copa America'da Brezilya, 50. dakikada Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına gelen Philippe Coutinho, fileleri havalandırdı. Coutinho, 3 dakika sonra Firmino'nun asistiyle ikinci golünü attı.
 
Brezilya'nın son golünü 85. dakikada Everton, ceza sahası dışından attı ve maçın skorunu belirledi.
 
1950 Dünya Kupası finalinde Uruguay'a karşı ve 1953'te Copa America finalinde Paraguay'a karşı beyaz forma giyen Brezilya, tam 62 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta bu renkte bir forma giydi.
 
Copa America'ya 3 puanla başlayan Brezilya, gruptaki bir sonraki maçını Venezüela'ya karşı oynayacak. Bolivya ise aynı gün Peru'ya karşı puanla tanışmaya çalışacak.
 
Sporx
 

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