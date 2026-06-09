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Spor

Brezilya ekibiyle anılıyordu! Fred transfer iddialarına cevap verdi

Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Brezilyalı yıldız Fred iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. 33 yaşındaki deneyimli oyuncu açıklamasında 'Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını biliyorsunuz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 11:19 - Güncelleme:
Brezilya ekibiyle anılıyordu! Fred transfer iddialarına cevap verdi
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Fenerbahçe forması giyen Fred'in Atletico Mineiro'ya dönüş ihtimaliyle ilgili Brezilya basınında yeni bir iddia gündeme geldi.

No Ataque'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe forması giyen Fred ve ailesi, 2026'da Atletico Mineiro'ya dönme ihtimalini yeniden değerlendirdi.

Oyuncuya yakın bir kaynağın, Fred ve eşinin gelecek sezonun başlangıcı için Türkiye'de kalma kararı aldığını söylediği aktarıldı.

Haberde, bu nedenle Brezilyalı orta sahanın Atletico Mineiro'ya transferinin ertelenebileceği ve ancak beklenmedik bir gelişme yaşanması halinde anlaşmanın bu yıl gerçekleşebileceği belirtildi.

Buna karşın Fred'in çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Atletico Mineiro'da forma giyme isteğini koruduğu, transfer için Ocak 2027 veya Temmuz 2027 dönemlerinin ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fred, söz konusu habere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını biliyorsunuz." ifadelerini kullanarak iddialara esprili bir tepki gösterdi

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