Brezilya iddialarına net cevap! Jorge Jesus...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinde büyük rol oynayan eski yönetici Emre Can, bir spor radyosuna konuştu. Can, Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'ndan teklif aldığına dair ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndan lider çıkan Brezilya, son 16'da Japonya'yı devirerek çeyrek finale çıkmış ama bu etapta Hırvatistan'a penaltılarla elenmişti. Dev şampiyonaya çeyrek finalde veda eden Sambacılar'da teknik direktör Tite ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları ortaya atıldı. İşte eski yönetici Emre Can'ın sözleri.

Sözlerine devam eden eski Fenerbahçe yöneticisi "Aslında bunlara seviniyorum. Çünkü demek ki Fenerbahçe'nin hocası Brezilya Milli Takımı için düşünülen ilk 3 teknik direktör arasına seçilmeye layık görülen bir hoca. Demek ki bir lokmacık da benim payım var dersem, Sayın Ali Koç ile beraberce doğru bir karar verdik. Her şeyin başı başkandır. Eğer o evet deyip karar vermeseydi ben ne kadar adamla kol kola da olsam gelme imkanı yoktu. Biz sadece ikimiz beraber kotardık bu işi ama asıl onun işi. Demek ki çok kaliteli bir hoca aldık ki bu hoca düşünülüyor." dedi.

Portekizli teknik adamın yıl sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin olduğunu hatırlatan Emre Can, "Jesus'un yıl sonuna kadar mukavelesi var ve bu mukavele süresince bozacağını zannetmiyorum. Üzüldüğüm nokta şu Fenerbahçe şu an çok iyi giderken ve seyirci bu kadar mutluyken bu tür dedikodular çıkıyor. Bunlar biraz da abuk sabuk dedikodular. Dış mihraklar bu. Çünkü böyle bir şey olsa zaten herkes duyardı." şeklinde konuştu.

Emre Can, "Tüm Fenerbahçeliler'in kursaklarında kalmış. Zaten insanlar bu sene sonu 'acaba 1 sene daha uzatacak mı' onun tereddütü içindeyken şimdi 'adam gidiyor mu'ya döndü iş. Halbu ki adam Pazar günü dahil ertesi gün antrenmanda kimi oynatacak, nasıl çalışacağını en ince hesabına kadar yaptığı bir anda sürekli böyle bir şey geliyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takımı'ndan Jorge Jesus için gelen bir teklif olmadığını açıklayan Emre Can, "Antalya'dan döndükten sonra beraber yemek yedik. Ben de bu soruyu sordum. Gelen hiçbir teklif yok. Yazılı veya sözlü hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'ndan herhangi bir teklif almadığını tekrar vurgulayan Emre Can, "Birinci ağız Ali Koç belki söylemiyor. Çünkü öyle bir şey yok. Olmayan bir şeyin üzerine, 'gidiyor, gitmiyor' denilmez ki... Brezilya Milli Takımı'nın başına da şimdiye kadar hiçbir yabancı hoca gelmedi. Fenerbahçeliler rahat olsun." açıklamasını yaptı.

Jorge Jesus'un hayalinde Brezilya Milli Takımı olabileceğini kaydeden Emre Can, şunları söyledi: "Herkesin hayalinde vardır. Ama 'ah niye şimdi geldi' diye de üzülüyordur. 'Keşke geçen sene boş otururken gelseydi' diye de aklından geçiyordur. Ama hiç böyle bir şey konuşmadık. Orayı sevdiğini biliyorum ama Türkiye'den anormal memnun. İnsanlarla ilişkisi son derece güzel, konsantrasyonu son derece güzel."

Jesus ile Fenerbahçe birlikteliğinin devam edip etmeyeceği yönünde açıklama yapan Can, "Önce bir şampiyon olmamız lazım. Bu adamın enteresanlığı geçen sene gelirken de aynıydı. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmayacak olsaydı bu adamı getiremezdik. Şimdi de aynı şekilde." diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Can, "Millet gelin güvey oluyor ama biz henüz şampiyon olmadık. Henüz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz garanti değil. Bu adam hiçbir yerde de 2 yıllık mukavele yapmıyor. Onu da neden yaptığını biliyorum. Diyor ki kimse kimseyi bağlamasın diyor, daha çok kulübü düşünüyor. Çünkü teknik adamları biliyorsunuz, arada gittiği anda kulüpte de anormal bir yıkım oluyor." dedi.

Emre Can, "Jesus mukavele 1 sene devam etsin diyor. Bittiği anda her iki taraf da mutluysa niye uzatmayalım... Şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi'ne kalsın, ondan sonra ikna etmemiz çok kolay. Ama şimdi bana 50 kere konuş, ikna edebilir misin deseniz, başkan dahi konuşsa şu anda hayır diyecek. Çünkü sonu görmüyor." ifadelerini kullandı.