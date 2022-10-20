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Spor

Brezilya Kupası'nın kazananını penaltılar belirledi

2022 Brezilya Kupası finalinin rövanşında, normal süresi 1-1 sona eren maçta Corinthians'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup eden Flamengo, şampiyon oldu.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Brezilya Kupası'nın kazananını penaltılar belirledi
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Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Maracana Stadı'nda karşılaştı.

Normal süresi 7. dakikada Pedro ve 82. dakikada Giuliano'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona eren maçta şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Flamengo, 1990, 2006 ve 2013 yıllarının ardından tarihinde 4. kez kupayı müzesine götürdü.

  • Flamengo
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