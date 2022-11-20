Brezilya Milli Takımı, basın mensuplarını antrenmana davet etti

Hazırlıklarını sürdürdüğü İtalya'dan dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Brezilya Milli Takımı'nın çalışmalarını yapacağı Grand Hamad tesislerine medya turu düzenlendi.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği iki saatlik turda, turnuvaya en büyük favorilerden biri olarak gelen "Sambacılar"ı takip eden gazetecilerin heyecanı ve milli takımdan şampiyonluk beklentisi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan As gazetesi muhabiri Andres Ramos Onrubia, Brezilya'nın Katar'da şampiyonluk favorilerinden biri olduğunu belirterek, "Dünyadaki en kaliteli takıma sahip. Neymar'ı dört gözle bekliyorum, çok iyi bir sezon geçiriyor. Brezilya kupayı kazanabilir." diye konuştu.

"Arjantin'den çekiniyor musun?" sorusuna "Hayır, İspanya'dan çekiniyorum" yanıtını veren Onrubia, Neymar ve Marquinhos'u Paris Saint Germain'de yakından takip ettiğini ve bu iki futbolcunun teknik direktör Tite için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıdığını kaydetti.

Brezilyalı gazeteci Raquel Arriola, "Umarım Brezilya kazanır. Finale çıkacaklarını düşünüyorum." derken, Kosta Rikalı basın mensubu Melissa Alvarado ise "Takım içinde çok iyi bir uyum var. Brezilya da Arjantin de zorlu takımlar ancak Brezilya daha iyi." yorumunu yaptı.

