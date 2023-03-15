Brezilya patronluğu için bir aday daha! Joachim Löw

Almanya'dan ayrıldıktan sonra uzun süre takım çalıştırmayan Joachim Löw için yeni bir iddia geldi.

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Brezilya Milli Takımı'nın başına Löw'ün geçebileceği belirtildi.

Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesiyle birlikte mevcut teknik adam Tite ile yollar ayrılmıştı.

LÖW ÇOK İSTİYOR

Yeni teknik direktör için çalışmalarını hızlandıran Brezilya'nın gündemine Löw'ün geldiği belirtilirken, Alman teknik adamın da bu görevi istediği ifade edildi.

ANCELOTTİ, EN BÜYÜK ADAY

Carlo Ancelotti'nin de Brezilya Milli Takımı için en büyük aday olarak görüldüğü belirtiliyor. Ancak 63 yaşındaki İtalyan teknik adamın Real Madrid ile 2024 yazına kadar sözleşmesi var.

Ayrıca, Jose Mourinho ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un da adaylar arasında olduğu öne sürülmüştü.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in nisan ayında belirlenen adaylarla görüşmeleri sıklaştıracağı aktarıldı.