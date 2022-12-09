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Spor

Brezilya ve Hırvatistan çeyrek final turunda karşı karşıya geliyor

2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmesinde Brezilya ve Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

9 Aralık 2022 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Brezilya ve Hırvatistan çeyrek final turunda karşı karşıya geliyor
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya bugün yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak.

Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den yayımlanacak. Bu turu geçen taraf, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kaz

F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

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