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Spor

Brezilya'da Gremio taraftarları VAR sistemini parçaladı

Brezilya'da oynanan Gremio-Palmeiras maçının ardından ev sahibi takımın taraftarları Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni parçaladı.

1 Kasım 2021 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 07:31
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Brezilya Seri A'da Gremio ile Palmeiras'ı karşı karşıya getiren maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı.

Karşılaşmada Gremio'nun bir golü VAR kontrolünün ardından iptal edilirken, Palmeiras adına da bir penaltı VAR sisteminin devreye girmesiyle verildi.

Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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