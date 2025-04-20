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Spor

Brezilya'da hedef Ancelotti

Brezilya Futbol Federasyonu, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Brezilya'da hedef Ancelotti
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Lig yarışında Barcelona'nın arkasına düşmesi, Şampiyonlar Ligi'nde de Arsenal'e elenmesinin ardından İtalyan teknik adamın yerine Xabi Alonso'nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ANCELOTTI'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Carlo Ancelotti'nin önünde iki seçeneği var: Bunlardan ilki, Real Madrid'de teknik direktörlük dışı bir görevde kalmak. İkincisi de Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek.

BAŞKANIN HAYALİ

The Athletic'in haberine göre Brezilya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Ancelotti ile gitmek istiyor.

İtalyan teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in 'hayali' olduğu belirtildi.

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