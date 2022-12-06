İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6356
  • EURO
    19,5778
  • ALTIN
    1062.04
  • BIST100
    5000.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya'da Hırvatistan mesaisi başladı
Spor

Brezilya'da Hırvatistan mesaisi başladı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1 yenen ve çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşacak olan Brezilya'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA6 Aralık 2022 Salı 19:43 - Güncelleme:
Brezilya'da Hırvatistan mesaisi başladı
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 9 Aralık Cuma günü Hırvatistan ile çeyrek finalde karşılaşacak Brezilya, hazırlıklarına başladı.

Al Arabi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana, Güney Kore ile yapılan son 16 turu maçında forma giyen futbolcular katılmadı. Bu oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı öğrenildi.

Teknik direktör Tite yönetiminde dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Alex Sandro, fizyoterapist eşliğinde düz koştu yaptı.

Brezilyalı futbolcular, idmanın ardından taraftarlara imza dağıttı.

"Sambacılar", yarın yapacağı antrenmanla Hırvatistan müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Beş şampiyonlukla Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Brezilya, Hırvatistan'ı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Hırvatistan maçında gözler yıldız futbolcu Neymar'ın üzerinde olacak. Neymar, bu karşılaşmada fileleri havalandırdığı takdirde 77 gole ulaşacak ve Brezilya Milli Takımı'nda en fazla gol atan futbolcular sıralamasında zirvede yer alan efsane isim Pele'yi yakalayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.