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Brezilya'da Sao Paulo'nun futbolcusu ölü bulundu!

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas, Brezilya'da ölü bulundu.

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Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta sahası Daniel Correa Freitas, Brezilya'da ölü bulundu.
 
Sao Paulo kulübü, genç futbolcunun öldüğünü doğrularken ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilediler.
 
Boğazında bıçak darbesine rastlandı
Öte yandan Daniel Correa Freitas'ın boğazında iki tane derin bıçak izine rastlandığı belirtildi.
 
Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, son olarak 2. Lig takımlarından Sao Bento forması giyiyodu. (Sporx)

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