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Spor

Brezilya'da Tite dönemi sona erdi

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla yenilerek elenen Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinin bittiğini açıkladı.

9 Aralık 2022 Cuma 23:13 - Güncelleme:
Brezilya'da Tite dönemi sona erdi
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Brezilya'da, Hırvatistan mağlubiyetinin ardından Tite dönemi sona erdi.

Karşılaşma sonrası daha önce söylediği gibi görevinin bittiğini söyleyen Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Yerime geçebilecek harika profesyoneller var. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

TİTE'NİN BREZİLYA KARNESİ

61 yaşındaki teknik adam, 2016 yılından bu yana Brezilya A Milli Takımı'nda görev yapıyordu.

Tite yönetiminde 81 maça çıkan Brezilya, 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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