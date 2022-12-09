Brezilya'da Tite dönemi sona erdi

Brezilya'da, Hırvatistan mağlubiyetinin ardından Tite dönemi sona erdi.

Karşılaşma sonrası daha önce söylediği gibi görevinin bittiğini söyleyen Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Yerime geçebilecek harika profesyoneller var. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

TİTE'NİN BREZİLYA KARNESİ

61 yaşındaki teknik adam, 2016 yılından bu yana Brezilya A Milli Takımı'nda görev yapıyordu.

Tite yönetiminde 81 maça çıkan Brezilya, 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

