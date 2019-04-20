10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Brezilya'dan Fernando'ya talip var

Palmeiras teknik direktörü Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo’nun yerine Galatasaray’dan Fernando’nun transfer edilmesini istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon hem Brezilya Ligi hem de Libertadores Kupası'nda mutlak şampiyonluk hedefleyen Palmeiras'ta teknik direktör Luiz Felipe Scolari, 35 yaşına gelen ve yoğun maç trafiğini kaldıramayan Felipe Melo'nun yerine Galatasaray'dan Fernando'nun transfer edilmesini talep etti.
 
Brezilya Ligi (Paulista), Brezilya Kupası ve Libertadores (Grup aşaması) olmak üzere üç kulvarda yoluna devam eden Palmeiras, 31 yaşındaki Fernando için 3 milyon euroluk bonservis bütçesi belirledi ancak sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcu için kapıyı 5 milyon eurodan açtı.
 
Galatasaray'ın en fazla yıllık ücret alan (3.3 milyon euro) 3 oyuncusundan biri olan Fernando'yu elden çıkartmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Palmeiras ile görüşmelerini sürdürüyor.
 
Transfer süreçleri hakkında ipuçları veren Palmeiras teknik direktörü Scolari, "Çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz ve hedeflerimiz büyük, kadromuzu da bu paralelde geniş tutmak zorundayız. Kadromuzdan kimse ayrılmayacak ancak orta sahaya bir dinamizm getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray'da bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyemeyen ve teknik direktör Fatih Terim'in de "elden çıkarabilirsiniz" raporunu verdiği Fernando için gelen ve gelecek olan tüm tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.
 
(Sporx)
 

Çiçek´ten CHP´li İmamoğlu´na: Bu yapılan suçtur

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne darbe!

Terör örgütüne darbe!

CHP'de toplu istifa şoku

CHP'de toplu istifa şoku

İsveç bu Türk taksiciyi konuşuyor

İsveç bu Türk taksiciyi konuşuyor

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

O mesajın ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı

O mesajın ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı

Çin'de başladı, Rusya'ya sıçradı... Putin talimatı verdi

Çin'de başladı, Rusya'ya sıçradı... Putin talimatı verdi

Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ çatıştı

Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ çatıştı
 

POPÜLER HABERLER

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar: Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar: Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

Ünlü oyuncudan İngiliz hükümetine: Yalancılar ve iki yüzlüler

Ünlü oyuncudan İngiliz hükümetine: Yalancılar ve iki yüzlüler

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

Akılla durgunluk veren sahtecilik: 10 liradan 200 lira yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA