Brezilya'dan Fernando'ya talip var

Bu sezon hem Brezilya Ligi hem de Libertadores Kupası'nda mutlak şampiyonluk hedefleyen Palmeiras'ta teknik direktör Luiz Felipe Scolari, 35 yaşına gelen ve yoğun maç trafiğini kaldıramayan Felipe Melo'nun yerine Galatasaray'dan Fernando'nun transfer edilmesini talep etti.

Brezilya Ligi (Paulista), Brezilya Kupası ve Libertadores (Grup aşaması) olmak üzere üç kulvarda yoluna devam eden Palmeiras, 31 yaşındaki Fernando için 3 milyon euroluk bonservis bütçesi belirledi ancak sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcu için kapıyı 5 milyon eurodan açtı.

Galatasaray'ın en fazla yıllık ücret alan (3.3 milyon euro) 3 oyuncusundan biri olan Fernando'yu elden çıkartmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Palmeiras ile görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreçleri hakkında ipuçları veren Palmeiras teknik direktörü Scolari, "Çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz ve hedeflerimiz büyük, kadromuzu da bu paralelde geniş tutmak zorundayız. Kadromuzdan kimse ayrılmayacak ancak orta sahaya bir dinamizm getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyemeyen ve teknik direktör Fatih Terim'in de "elden çıkarabilirsiniz" raporunu verdiği Fernando için gelen ve gelecek olan tüm tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

(Sporx)