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Brezilya'dan gol şov

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) A Grubu'nda Peru'yu 5-0'la geçen Brezilya ve Bolivya'yı 3-1 yenen Venezuela çeyrek finale çıktı.

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Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın A Grubu'nda son maçlar oynandı.

Sao Paulo kentindeki Arena Corinthians'ta oynanan mücadelede Brezilya, 12. dakikada Carlos Casemiro, 19. dakikada Roberto Firmino, 32. dakikada Everton Soares'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda gollerine devam eden Brezilya 53. dakikada Dani Alves, 90. dakikada Willian ile maçı 5-0 kazandı. Brezilya'da 90+4'te Gabriel Jesus penaltı kaçırdı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan mücadelede ise maça hızlı başlayan Venezuela 2. dakikada Darwin Machis'in attığı golle öne geçti. 55. dakikada Darwin Machis skoru 2-0'a taşıdı. Bolivya 82. dakikada Leonel Justiniano ile skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü 87. dakikada Josef Martinez söyledi ve Venezuela müsabakadan 3-1 galip ayrılarak grubu ikinci sırada tamamladı.

Grubu 3. sırada bitiren Peru'nun çeyrek finale çıkıp çıkmayacağı diğer gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.

B Grubu'nda bugün TSİ 22.00'de Katar ile Arjantin ve Kolombiya ile Paraguay karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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