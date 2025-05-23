Brezilyalı futbol efsanesi Lucio ev kazasında ağır yaralandı

Brezilyalı futbol efsanesi Lucio, geçirdiği ev kazası sonucu büyük bir sağlık mücadelesi veriyor. TMW'nin haberine göre, bir şöminenin neden olduğu yangında vücudunun %18'i yanan Lucio, ilk olarak Brasília'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Lucio, durumu stabil hale geldikten sonra, ailesinin desteğine daha yakın olabilmesi için Porto Alegre'deki bir sağlık merkezine nakledildi. Bir aile sözcüsü, Lucio'nun tedavi sürecinin titizlikle sürdüğünü belirterek, "Her gün mücadele ediyor" dedi.

Lucio olay sonrası iki ameliyat geçirdi. Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Inter formalarıyla Avrupa futbolunda iz bırakan Lucio, 2010 yılında Inter ile Şampiyonlar Ligi, Serie A ve Coppa Italia şampiyonluklarını aynı sezonda kazanarak unutulmaz bir kariyere imza atmıştı.