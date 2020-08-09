Brezilyalı oyuncuya Bitlis'te meşaleli karşılama

DHA 09 Ağustos 2020 Pazar 13:25 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:26

Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'de bu yıl mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, ilçede coşkuyla karşılanan Caio Alexandre Oliveira'ya çiçek takdim etti. Oliveira'nın yanı sıra milli takım kariyerleri bulunan Furkan Gök, İhsan Parıltan, Kusay Kaan Güleç, Fatih Fırat Kartal, Çağrı Karakaş, Samet Gümüş, İsmail Koçak, Murat Can Yedidağ, Ömer Balık ve Utku Çağlar Gülmez de dün akşam Adilcevaz TÜRŞAD ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bitlis ve ilçelerini 1'inci Lig'de en iyi şekilde temsil edebilmek için güçlü bir takım oluşturduklarını belirten Başkan Kadir Köstekçi, şöyle konuştu:

"Daha önce sözleşme imzaladığımız antrenörümüz Serkan Oğuz'un raporu doğrultusunda milli takım kariyerleri bulunan 10 sporcumuzun yanı sıra Breziyalı Caio Alexandre Oliveira ile sözleşme imzaladık. Brezilya'dan transfer ettiğimiz Oliveira ile birlikte takımımıza kazandırdığımız tüm arkadaşlarımız milli takım kariyerleri olan sporculardır. Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'ine çıkarken harika bir takım kuracağımızı söylemiştik. İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için transfer ettiğimiz oyuncularımızı araştırarak güzel bir takım ortaya çıkardık. Transfer ettiğimiz bu arkadaşlarımızın takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda Girişim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Spor Kulübümüz de Türkiye Voleybol Federasyonu 2'nci Lig'inde ilimizi ve ilçemizi temsil edecek. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki herkes bu takıma sahip çıksın. Bu takım sayesinde ilk defa ilimizi Türkeyi Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'inde temsil etmenin gurunu yaşıyoruz. İnşallah kurmuş olduğumuz bu takım ile önümüzdeki sezon Efeler Ligi'ne de çıkma başarısını göstereceğiz."