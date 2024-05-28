İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2482
  • EURO
    35,0808
  • ALTIN
    2447.89
  • BIST100
    10677.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Brezilyalı sporcuya doping cezası

Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz'a doping yaptığı gerekçesiyle müsabakalardan 16 ay men cezası verildi.

AA28 Mayıs 2024 Salı 23:39 - Güncelleme:
Brezilyalı sporcuya doping cezası
ABONE OL

Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz'a, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası verildi.

Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı "ostarine" maddesi kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

Geçen temmuz ayında geçici men cezası alan Braz, yasaklı maddeyi beslenme uzmanı tarafından kendisine verilen spor takviyesi yoluyla bilmeden tükettiğini savunmuştu.

  • thiago braz
  • doping
  • sırıkla atlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.