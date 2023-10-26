Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

STOPER TRANSFERİ YAPMAYA KARAR VERDİLER

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe devre arası stoper transferi yapmaya karar verdi. Özellikle Serdar Aziz'in ameliyat olması ve Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'nda mücadele edecek olmasıyla bu bölgede bir boşluk oluşacak.

ELİNDE 3 İSİM KALACAK

Kartal'ın elinde Becao, Samet ve Jayden Oosterwolde kalacağı için bu bölgeye transfer yapılması yönünde karar alındı. Bu bölge için bir isim bulunmazken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

WILLYAN ROCHA GÜNDEMDE

Kış transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, CSKA Moskova'nın 28 yaşındaki oyuncusu Willyan Rocha'yı gündemine aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ

Ayrıca Sferico Sports Management'ın oyuncularından olan CSKA Moskova forması giyen Brezilyalı stoper Willyan Rocha'nın Fenerbahçe'nin resmi hesabı ve bazı futbolcuları takip etmesi bu iddiaları güçlendirdi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Transfermarkt'a göre değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Willyan Rocha, bu sezon 15 maçta forma giydi, 1 asist yaptı. Futbolcunun 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

WILLYAN ROCHA KİMDİR?

Kariyeri boyunca Flamengo, Gremio, Votuporanguense, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki 1.91'lik stoper Brezilyalı stoper Willyan Rocha, toplam 184 maçta 14 gol 12 asist kaydetti. Willyan Rocha, sağ ayağını kullanıyor.