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Spor

Brezilyalı yıldız Chelsea'nin sözleşme teklifini reddetti!

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Willian, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için konuştu.

05 Mart 2020 Perşembe 22:37 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 22:37

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen yıldız hücum oyuncusu Willian, Mavilerin yeni sözleşme teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Londra ekibinin önerdiği yeni sözleşme teklifini kabul etmediğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "İki yıllık sözleşme önerdiler ve bunu değiştirmeyecekler. Ben de üç yıllık istedim. Şu anda durum zor, mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Sezonun geri kalanına odaklanacağım" dedi.

Chelsea ile bu sezon 36 karşılaşmada boy gösteren Willian, 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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