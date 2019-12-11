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Brezilyalı yıldız Evander, Fatih Terim'e önerildi

Galatasaray scout ekibi, Danimarka'nın flaş ekibi Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı Evander'i Fatih Terim'e önerdi.

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Galatasaray scout ekibi, Danimarka'nın flaş ekibi Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı Evander'i Fatih Terim'e önerdi.
 
Ocak ayında yeniden kadro yapılanmasına gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray scout ekibinin radarına son olaran Midtjylland forması giyen Evander takıldı. Top tekniği ve uzaktan attığı şutlarla Avrupa'da birçok takımın dikkatini çeken genç yıldız için Sarı Kırmızılılar detaylı araştırma yapıyor.
 
Scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği genç yıldız için izleme komitesinin Danimarka'ya gideceği öğrenildi. 
 
Belhanda'nın olası satışından minimum 10 milyon Euro hedefleyen Galatasaray'ın bu parayı Evander ve Onyekuru transferinde bekleniyor.
 
Bu sezon Midtjylland ile toplamda 21 maça çıkan Evander 7 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı genç yıldız ile Celtic ve Lazio da yakından ilgileniyor.  (Akşamspor)

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