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Spor

Brezilyalı yıldız Paulinho Al-Ahli ile sözleşmesini feshetti

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Brezilyalı yıldız Paulinho sözleşmesini feshetti.

19 Eylül 2021 Pazar 00:51 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 00:51
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Kulüpten yapılan açıklamada Breziyalı yıldızla karşılıklı anlaşma yoluna giderek yolların ayrıldığı belirtildi. Paulinho'nun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığı belirtilirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı fesh etme yoluna gittiği aktarıldı.

Kariyerinde Corinthians, Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki Paulinho'yu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosuna katmaya çalışmış ancak Brezilyalı oyuncu seçimini Al-Ahli'den yana kullanmıştı.

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