Star.com.tr 2 Temmuz 2021 Cuma 18:46 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 18:57

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Hulk aşkı yeniden devreye girdi. Siyah beyazlıların geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu ülkesi Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu. Brezilya'da aradığını bulamayan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

BREZİLYA BASINI: HULK, BEŞİKTAŞ'A YAKIN



Brezilya basınının aktardığı haberde Hulk'un Beşiktaş'tan iyi bir teklif aldığı yazıldı. Atletico Mineiro'ya geldiğinde yıldızının yeniden parladığını belirten Brezilya basını Avrupa kulüplerinin tekrardan ilgisini çektiğini yazdı. Hulk'un daha sonraki haftalarda Atletico Mineiro'da yedek kalmasını sorun etmesi üzerine kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği belirtildi. Atletico Mineiro'da forvet hattının kalabalık olması Hulk'un ise devamlı oynamak istemesi kulüp ile oyuncu arasındaki en büyük sorun. Hulk, Brezilya kulübüyle bu sezon toplam 27 maça çıktı ve 11 gol 7 asistlik performans gösterdi.

SERGEN YALÇIN, "HULK'U İSTEDİM ALMADILAR" DEMİŞTİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezon sonunda verdiği bir röportajda, "Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler." sözleriyle Hulk transferini istediğini itiraf etmişti.