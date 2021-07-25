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Spor

Brezilyalıyı yenen Hakan Reçber son 8'e kaldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 08:59 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:59
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Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan 21 yaşındaki milli tekvandocu, üstün bir oyunla ilk raundu 8-3 aldı. İkinci rauntta uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulunduran Hakan, son 30 saniyede rakibine üst üste kritik sayılar verdi. Genel skorda geri düşen Hakan, çabuk toparlandı. Raunt, 11-8 Brezilyalı sporcunun üstünlüğüyle sona erse de toplam skorda Hakan 16-14 önde yer aldı.

Son rauntta iyi bir performans sergileyen Hakan Reçber, raundu 9-4, maçı da 25-18 kazanarak çeyrek finalist oldu.

Hakan, TSİ 09.22'de çeyrek final müsabakasına çıkacak.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM

Tekvando karşılaşmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor.

Karşılaşmaların yapıldığı zemin ile antrenörlerin yer aldığı alanlar, her maçın ardından Japon ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Tokyo 2020'de müsabakalar koronavirüs tehditi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.

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