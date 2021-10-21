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Spor

Brian Priske: Yanlış kararlar verildiğini düşünüyorum

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 23:09 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 23:09
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, ikinci yarıda kendi oyunlarını gösterdiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Priske, maça güzel bir golle başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında üst üste penaltılar geldi. İkinci yarı kendimizi topladığımızı ve oyunumuzu oynadığımızı düşünüyorum. Biraz daha farklı oynayabilseydik ikinci yarı 3 puanı alabilirdik. Penaltıları doğru bulmuyorum, yanlış kararlar verildiğini düşünüyorum ama hakeme saygı duymak gerekiyor. Sonuçta bu futbol, bireysel hatalardan oluşan bir spor. Bireysel hatalara çok odaklanıp tüm takımın moralini bozamam. Üç maçta bu takımlarla savaşabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Evimizde oynanacak maçlarda 6 puan toplayarak grupta dişimizi göstereceğiz."

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