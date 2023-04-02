İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bright Osayi-Samuel: Bu sonuç utanç verici
Spor

Bright Osayi-Samuel: Bu sonuç utanç verici

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonu Bright Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

2 Nisan 2023 Pazar 23:44 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel: Bu sonuç utanç verici
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik." ifadelerini kullandı.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 31 resmi maçta 1944 dakika görev alırken 1 asistlik performans ile skora katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.