Bright Osayi-Samuel: Bu sonuç utanç verici

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik." ifadelerini kullandı.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bright Osayi-Samuel, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 31 resmi maçta 1944 dakika görev alırken 1 asistlik performans ile skora katkıda bulundu.

