Bright Osayi-Samuel geri dönüyor

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile final heyecanı yaşadı. Ancak Yeşil-Beyazlılar, ev sahibi Fildişi Sahili'ne 2-1 kaybederek kupayı kaptırdı.

Finalde süre bulamayan Samuel, turnuvada ise 5 karşılaşmada görev yaptı.

RİZESPOR MAÇINDA KADRODA

Fenerbahçe, Milli göreve gittiği için 7'si Süper Lig ve 2'si kupa olmak üzere 9 maçta oyuncusundan yararlanamadı.

Bu hafta İstanbul'a dönecek olan 26 yaşındaki oyuncu, Rize karşısında kadroda olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.