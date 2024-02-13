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Spor

Bright Osayi-Samuel geri dönüyor

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na giden isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel, geri dönmeye hazırlanıyor.

Fanatik13 Şubat 2024 Salı 09:44 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel geri dönüyor
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Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile final heyecanı yaşadı. Ancak Yeşil-Beyazlılar, ev sahibi Fildişi Sahili'ne 2-1 kaybederek kupayı kaptırdı.

Finalde süre bulamayan Samuel, turnuvada ise 5 karşılaşmada görev yaptı.

RİZESPOR MAÇINDA KADRODA

Fenerbahçe, Milli göreve gittiği için 7'si Süper Lig ve 2'si kupa olmak üzere 9 maçta oyuncusundan yararlanamadı.

Bu hafta İstanbul'a dönecek olan 26 yaşındaki oyuncu, Rize karşısında kadroda olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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