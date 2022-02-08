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Spor

Bright Osayi-Samuel: İyi bir maç çıkardık aslında

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Şubat 2022 Salı 23:07 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 23:07
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Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, karşılaşma sonrasında konuştu.

Galibiyet istediklerini ancak olmadığını söyleyen Osayi, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İyi bir maç çıkardık aslında. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzde daha çok maç var. Söyleyebileceklerim sadece bunlar." dedi.

Eksik olan şeyin topun ağlarla buluşmaması olduğunu dile getiren Samuel, "Bugün pozisyonlar ürettik. Eksik olan tek şey topu ağlara atamadık. Özgüvenle alakalı çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret." ifadelerini kullandı.

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