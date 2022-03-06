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Spor

Bright Osayi-Samuel: Kesinlikle kazanabilirdik

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Mart 2022 Pazar 21:38 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 21:38
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi değerlendiren Samuel, "Maça iyi başladık. Hocamız da ilk 20 dakika baskınının çok önemli olduğunu söyledi. Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum. Sahada kalmak ve gol yememek istedik. Golü de yedik ama karakter gösterdik. Kesinlikle kazanabilirdik. Pozisyonumdan memnunum. Hücumda daha fazla zevk alıyorum. Ancak oynamak güzel." dedi.

Sağ bek olarak oynayan ve Nwakaeme'yi kontrol görevi verilen Nijeryalı oyuncu, "Anthony Nwakaeme'nin ne kadar iyi olduğunu biliyordum. Maçtan önce videolarını izledim. Birkaç kez beni geçti, gol de attı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

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