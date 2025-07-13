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Spor

Bright Osayi-Samuel yeni takımıyla ilk maçına çıktı

İngiliz ekibi Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel yeni takımıyla ilk maçına çıktı
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Fenerbahçe'deki kontratını tamamladıktan sonra Beşiktaş'la görüşüp anlaşma aşamasına gelen Bright Osayi-Samuel'in transferi son anda gerçekleşmemişti.

Beşiktaş sonrası Birmingham City ile görüşen Osayi-Samuel, İngiliz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. Deneyimli sağ bek, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'nin hazırlık maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında oyuna dahil oldu.

Nijeryalı futbolcu 20 dakikada iyi bir görüntü verirken Birmingham City'nin galibiyet paylaşımını Osayi-Samuel ile yapması dikkat çekti.

  • Bright Osayi-Samuel
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