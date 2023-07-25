İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9333
  • EURO
    29,806
  • ALTIN
    1700.25
  • BIST100
    6605.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bright Osayi-Samuel'den transfer açıklaması
Spor

Bright Osayi-Samuel'den transfer açıklaması

Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2023 Salı 17:12 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel'den transfer açıklaması
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, 26 Temmuz'da sahasında Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte karşılaşma öncesinde Bright Osayi-Samuel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ ÇOK ÖZGÜVENLİYİZ"

Takımda herkesin özgüveninin yüksek olduğunu söyleyen Bright Osayi-Samuel, "Yeni hocamızın gelişinden itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir felsefeye alışmaya çalışıyoruz. Şu anda hepimiz çok özgüvenliyiz. Evimizde, taraftarımızın önünde oynadığımız maçların önemini biliyoruz. Hocamızın da söylediği gibi ilk izlenim her zaman çok önemlidir. Takım olarak özgüvenliyiz. Takım olarak ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

"BENİM DE EN İYİ DÖNEMİM, HOCAMIZ BURADAYKEN GEÇİRDİĞİMİZ DÖNEMDİ"

Fenerbahçe formasıyla en iyi dönemini İsmail Kartal'ın takımı çalıştırdığı dönem olduğunu ifade eden Osayi-Samuel, "Bizler oyuncular olarak, taraftarlarımız da hocamızın nasıl bir oyun oynattığını biliyorlar. Zaten bir önceki dönemden hepimiz buna hakimiz. O dönemde takım olarak özgüvenli şekilde oynuyorduk. Ben de hocamızın neler istediğini biliyorum. Benim de en iyi dönemim, hocamız buradayken geçirdiğimiz dönemdi. Takımca çok özgüvenli oynuyorduk. Hocamızın bizden talep ettiği şeyler var, biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Rusya'daki kamp bizim için iyi geçti. Orada oynadığımız hazırlık maçları bizim gelişimimiz için önemliydi." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'YE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda olduğunu dile getiren Nijeryalı sağ bek, "Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Hocamıza inanıyorum. O da bana inandığını hissettiriyor. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.