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Spor

Britt Assombalonga, Antalyaspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.

AA8 Ağustos 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Britt Assombalonga, Antalyaspor'da
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Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende 30 yaşındaki Assombalonga kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'dan transfer edilen Assombalonga, törende yaptığı açıklamada, Antalya'da olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Antalya'yı şehir olarak hem kendisinin hem de ailesinin sevdiğini aktaran Assombalonga, "Bu sezon takım arkadaşlarımla, hocalarımızla birlikte takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Türkiye'de en iyi performansını sergilemek istediğini dile getiren Assombalonga, "Elimdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum." diye konuştu.

ASBAŞKAN AYTAÇ ALTAY: "STOPER VE ORTA SAHAYA DA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Antalyaspor Asbaşkanı Aytaç Altay ise Assombalonga'nın hem teknik ekibin de hem de kendilerinin ısrarla istediği bir oyuncu olduğunu söyledi.

Futbolcunun Antalyaspor'a hayırlı olmasını dileyen Altay, "Assombalonga'nın ardından stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız. Sonrasında transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık." dedi.

Altay, futbolcuları Sinan Gümüş'e de kendisine takım bulması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Watford'dan önce Adana Demirspor forması da giyen Assombalonga, Akdeniz ekibi ile çıktığı 54 resmi maçta 18 gol atmıştı.

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