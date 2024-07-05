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Spor

Bronckhorst, Hollanda-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.

5 Temmuz 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Bronckhorst, Hollanda-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın oynanacak Hollanda-Türkiye maçının çok güzel geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına Hollanda-Türkiye müsabakası ve EURO 2024'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ekibin de şampiyonada iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Van Bronckhorst, "Hollanda ve Türkiye, turnuvada iyi maçlar çıkardı. Hollanda güzel bir oyunla Romanya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye de iyi bir performans ortaya koyarak çeyrek finale çıktı. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı son 16 turu maçının son anında yaptığı kurtarışla dikkati çeken kaleci Mert Günok hakkında da görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Mert Günok çok iyi bir kurtarış yaptı. Bu, takıma büyük bir öz güven verdi. Mert'in adına çok mutlu oldum. Çok iyi bir performans gösterdi." diye konuştu.

EURO 2024'ü de değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Birçok takım aynı sistemde oynuyor. İspanya, Almanya ve Hollanda gibi takımlar oyunu kontrol etmek istiyor. Türkiye de bunu yapmaya çalışan bir takım. Türkiye, geçişlerde fırsatları değerlendirebilse daha fazla gol atabilirdi. Şampiyonada takımlar açık oynamaya çalışıyor. İzleyenler için iyi bir turnuva olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

  • Euro 2024
  • Hollanda-Türkiye
  • Beşiktaş
  • Giovanni van Bronckhorst

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