Bronckhorst: Burada atmosfer farklı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi açıklama yaptı.

Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İç sahada özgüvenimiz çok yüksek. Kazanarak gruplara kalmayı istiyoruz. Geçen haftaki maçı iyi analiz ettik. Savunmada daha iyi olmamız gerekiyor. Burada atmosfer farklı." dedi.

Hollandalı çalıştırıcı ayrıca, "Oyuncularımız ve taraftarımızla bir bütünüz. Hepimiz Beşiktaşız. Oyuncularıma tabii ki özgüven vermeye çalışıyorum. Gücümüzü kullanmaya çalışıyoruz. İyi başladık sezona ama buna devam etmemiz gerekiyor. Galibiyetler buna yardımcı olacaktır. Oyuncu grubumuz buna ve gelişmeye açık." diye konuştu.