Brooklyn Nets, son saniyede kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers'ı 109-107 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers'a konuk olan Brooklyn Nets, karşılaşmanın bitimine 0,7 saniye kala Royce O'Neale'ın bulduğu basketle rakibini 109-107 mağlup etti.

Nets'te O'Neale, 11 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle oynayarak "triple-double" yaparken Kevin Durant ise 35 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu.



Portland Trail Blazers'ta ise Damian Lillard, 25 sayı ve 11 asistle mağlubiyete engel olamadı.

Los Angeles Clippers, sahasında Detroit Pistons'ı 96-91 yendi.



Ev sahibi ekipte Reggie Jackson, 23 sayı attı. Pistons'ta ise Bojan Bogdanovic, 26 sayı kaydetti.



Bir diğer maçta ise Sacramento Kings, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 130-112 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Kings'te De'Aaron Fox, 28 sayıyla maçı tamamlarken, Malik Monk ise 26 sayı attı.

Devin Vassell, San Antonio Spurs adına 29 sayı kaydetti. Spurs, son 10 maçın dokuzunu kaybetti.

SONUÇLAR



Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 107-109

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 130-112

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 96-91

