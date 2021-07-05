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Spor

Brown Ideye Göztepe'den ayrılmıyor

Brown Ideye ile yollarını ayırmak isteyen Göztepe, futbolcuya gelen teklifler olmasına rağmen Nijeryalı forvetin takımda kalmak istemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

DHA5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:16
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Süper Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe, yeni sezonda kadroda düşünmediği Brown Ideye'yi elinden çıkarmakta sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon Yunanistan'ın Aris takımından 2 yıllığına imza atan 33 yaşındaki golcü, ilk sezonunda bekleneni bir türlü veremedi. Göz-Göz'de ligde 11'i ilk 11'de 30 maçta şans bulan Nijeryalı futbolcu 2 gol atabildi. Yönetim, çoğunlukla Ndiaye ve Jahovic'in arkasında yedek kalan futbolcudan yeni sezon öncesi kulüp bulmasını istedi.

Göztepe'den yıllık 700 bin euro civarında garanti ücret alan Ideye'nin kendisine teklifler olmasına rağmen ayrılmaya yanaşmadığı öğrenildi. Ideye'nin bonservisinde kolaylık da yapacak Göz-Göz, oyuncunun bir an önce kulüp bulup ayrılmasını bekliyor. Nijeryalı futbolcu takımla Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarına katıldı.

Yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Göztepe, yarın Afyonkarahisar'da 13 günlüğüne kampa girecek. Henüz resmi olarak transferi açıklanmayan Belçikalı stoper Dino Arslanagic de takımla kampa gidecek. Göz-Göz, bayram izni sonrası 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.

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