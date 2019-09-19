Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'in Leipzig'den renklerine bağladığı Armindo Bruma, transferine ilişkin itiraflarda bulundu. Porto'nun kendisini çok istediğini söyleyen Bruma, PSV'yi seçtiğini kaydetti

"KAPIMA GELDİ, ONU YOLLADIM"

Porto'nun gündeminde olduğu sorulan Bruma, "Birçok teklifin yanında Porto da bana karşı ilgiliydi ve inanılmaz derecede yakınlık kurdular. Portekiz gazeteleri benim sürekli Porto'ya imza atacağımı yazdı ama ben PSV'ye bir söz vermiştim. Onlara da PSV ile anlaştığımı söyledim. Bir gün bir Porto yetkilisi sabah saatlerinde kapıma kadar geldi ve beni transfer etmek istediklerini, fikrimi değiştirmemi istedi. Onu gönderdim. Bunun bir daha yaşanmamasını belirttim. Bıktırana kadar aramaya devam ettiler." sözlerini kullandı

PSV'nin kendisini önceden de istediğini kaydeden Bruma, "2013'te Santiago Arias ile Sporting'in ikinci takımında beraber oynadık. PSV'nin beni izlediğini bliyordum. Menajerimle bir temas oldu ama transferim mümkün olmadı" açıklamasını yaptı.