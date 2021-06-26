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Spor

Bruma PSV'ye geri döndü! Galatasaray'a rakip oldu

Yunan takımı Olympiakos'ta sezonu geçiren Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve Portekizli oyuncunun yeniden PSV'ye geri döndüğü belirtildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:58 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:58
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın kiralık olarak forma giydiği Olympiakos tarafından bonservisi alınmayacağı belirtildi.

Hollanda basını, bonservisi PSV'de olan ve geçen sezon Olympiakos'ta geçiren Bruma'nın yeniden takımına döndüğünü yazdı. Olympiakos'taki performansı yetersiz bulunan Bruma'nın 6,7 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtilirken bu paranın Yunan ekibi tarafından çok bulunduğu belirtildi.

Haberlerde Bruma'nın PSV'de mutsuz olduğu ve yeni sezon öncesinde yeniden transfer yapmak için fırsat kolladığı da belirtiliyor.

26 yaşındaki Portekizli oyuncu geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.

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