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Bruma'dan flaş Galatasaray açıklaması

Onyekuru’nun yerine eski oyuncusu Bruma’yı düşünen Sarı-Kırmızılılar’a 24 yaşındaki Portekizliden olumlu yanıt geldi. A Takım idari menajeri Mert Çetin ile görüşen Bruma’nın Fatih hoca isterse seve seve gelirim dediği öğrenildi.

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ŞAMPİYON transfere Bruma ile startı verecek… Onyekuru’yu yeniden kiralamak isteyen ancak Everton'ı ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma’yı gündemine aldı. Leipzig’in yeni teknik direktörü Nagelsmann tarafından kadroda düşünülmeyen Portekizli, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajeri Mert Çetin ile görüştü. Mert’in bu görüşmede Bruma’ya Almanya’daki durumunu sorduğu öğrenildi.

GELMEYE DÜNDEN RAZI

MERT ile samimi bir sohbet geçiren Bruma’nın “Almanya’dan ayrılacağım. Fatih hocam beni isterse seve seve gelirim. Biliyorsun; Galatasaray benim için çok özel… Yeniden taraftarın önüne çıkmak ve Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynamak harika olur” dediği belirtildi. Mert Çetin’in Portekizli yıldız ile yaptığı görüşmenin ardından konuyu teknik direktör Fatih Terim’e ilettiği ve “Hocam Bruma gelmeye dünden razı” mesajını verdiği kaydedildi.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK

İMPARATOR, Bruma’nın geri gelmeye sıcak bakması sonrasında, Portekizliyi listenin tepesine yazdı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’la görüşen Fatih Terim, “Onyekuru olmazsa Bruma’yı kadroya katalım. Zaten kendisi de gelmek istiyor” dedi. Albayrak’ın bu hafta içi Almanya’ya çıkarma yapması ve Leipzig yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cim Bom, Bundesliga ekibi ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan oyuncu için kiralama teklifi sunacak.

(Güneş)

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