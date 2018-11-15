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Bruma'nın, dönemin Sporting Lizbon başkanı Bruno de Carvalho tarafından kaçırıldığı iddia edildi

Bruma'nın menajeri olan Catio Balde'nin yaptığı açıklama Portekiz gündemine bomba gibi düştü.

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Balde, Bruno de Carvalho'nun Sporting Lizbon'un taraftar grubu Juve Leo'ya (Genç Aslanlar) emir vererek Bruma'yı kaçırtıp bir süre alıkoyduğunu iddia etti.

Bir açıklama yayınlayan Balde, "2013 yılında Juve Leo'nun bazı üyeleri silahlanarak Bruma'yı kaçırmaya çalıştı" dedi.

Balde'nin açıklamasına göre Bruma'nın sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılmak istediğini açıklamasının ardından Sporting Lizbon kulübü başkanı Bruno de Carvalho'nun Juve Leo'yu bu işle görevlendirdiğini öne sürdü.

İddiaya göre Juve Leo adamlarını Bruma'nın kaldığı otele gönderdi. Bruma'nın zorla arabaya bindirildiğini ve kendisine 'Bruno de Carvalho seninle konuşmak istiyor' dediği belirtildi.

Bruma'nın Massama adlı küçük bir kasabaya götürüldüğünü belirten Balde, Bruma'nın kararından vazgeçmeye zorlandığı, sonra da serbest bırakıldığını söyledi.

Bu olayın ardından Bruma'nın güvenliğinin tehlikeye düştüğünü ve oyuncuyu Portekiz'den çıkardıklarını anlatan Balde, "Onu Dubai'ye gönderdik. Orada üç hafta kaldı" dedi.

Bruma'nın fesih talebinin kabul edilmemesi üzerine kendisinin Sporting Lizbon Başkanı Bruno de Carvalho'yla görüştüğünü anlatan Balde "Onu oyuncuyu Galatasaray'a satmaya ikna ettim ve Bruma Türkiye'ye transfer oldu" diye konuştu.

Balde, Carvalho'nun kendisine kaçırma girişimini Bruma'yı korkutmak için yaptığını itiraf ettiğini de belirtti.

(CNN Türk)

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