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Bruma'nın menajerinden transfer açıklaması

Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.

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Galatasaray'dan 2016-2017 sezonunu ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Bruma, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi.

2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde fazla şans bulamayan Portekizli yıldızı uzun süredir gündeminde tutan sarı-lacivertlilere dün iyi bir haber geldi.

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Catio Balde, Alman Fussball Transfer'e oyuncunun geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Alman temsilcisinden ayrılmaya sıcak baktıklarını ifade eden Catio Balde şunları söyledi:

"Leipzig'in Bruma'yı satmaya niyeti varsa, önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu durumdan biz de mutlu değiliz. Türkiye'den ve birçok kulüpten ciddi teklifler var. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından çok mutlu olacaktır. Sezon sonu Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız. Portekiz Milli Takımı'na da tekrar seçilmek istiyor ve bu yüzden oynayacağı bir kulübe gitmeyi planlıyor"

SÜPER LİG'DE ETKİ BIRAKMIŞTI

Bruma, Galatasaray forması giydiği 2016-17 sezonunda Süper Lig'de başarılı bir performans sergilemişti. Kanatlarda oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 30 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırmış, 6 da asist yapmıştı. Bu sezon Leipzig ile 26 resmi karşılaşmada forma giyen Bruma, 1261 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız, bu maçlarda 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

(Sabah)

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